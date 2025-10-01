Пенчо Милков поздрави Пенсионерски клуб "Липник" в Русе

© Честит 50-годишен юбилей на Пенсионерски клуб "Липник“! Съпреживях вълнението на тази истинска общност, в която се съхраняват българският дух и традиции. Ценностите, които ни правят единни.



Преди дни председателят на клуба Тодор Паламарков отпразнува своя 80-и рожден ден. Той е пример за обич, сила и отдаденост.



Лично си пожелах, когато достигна годините на г-н Паламарков да имам неговия дух – да бъда обичан и да мога да обединявам хората така, както той го прави