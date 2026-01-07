Пенсионер: За мен еврото не е проблем
© bTV
Минути по-късно Иван и Иван излизат с първите си пенсии в евро. "Има, има тръпка. Чакахме малко, ма взехме". Пред bTV единият от тях споделя, че за първи път се докосва до евро. "За мен еврото не е проблем, защото от две хилядната в Италия ме хвана същата криза. Когато едно кафе струваше сто лева и пак имаше объркване, какво толкова се оплакват?“, казва Иван Петров.
По същото време във врачанския град Криводол е спокойно. Първият пенсионер с пенсия в нова валута е Таска. "Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само, гледайте какви са зелени, червени. За първи път вземам такива пари, за първи път виждам", казва друг пенсионер - Бориска Трифонова.
Пенсионерите пред пощенската станция в кюстендилското село Пиперков чифлик са там отрано - с притесненията и ядовете си. "Притеснявам се, докато ги научим", споделя Мария.
"Горе-долу го познаваме, но цените тръгнаха от Нова година веднага нагоре! Закуските с десет стотинки, хлябът с десет стотинки нагоре", каза Зафир. "Горе-долу го познаваме, но цените тръгнаха от Нова година веднага нагоре! Закуските с десет стотинки, хлябът с десет стоники нагоре. Е, па това вече е безсрамно! Нема да има, нема да има увеличение".
Процесът по получаване на първите пенсии в евро охраняват екипи на полицията и жандармерията. Съвети и информация за пенсионерите има пред всички пощенски станции в селата.
"Хората да не се доверяват на лица, които се представят за служители на банкови институции и им предлагат обмяна на валутата на по-добра цена. Да се извършва обмяната само на оторизираните места, тоест в пощенски клонове, в банкови институции и други финансови институции", каза Владимир Йорданов, нач. сектор "Охранителна полиция" към РУ-Кюстендил.
Жандармерия от Бургас имаше през целия ден пред пощенските станции в Сливенско. В Твърдица, Шивачево и в село Сборище хората получиха първите пенсиите в евро, при засилено присъствие на полиция и жандармерия.
Пощенската станция в павликенското село Караисен остана затворена днес, което остави близо петстотин възрастни хора без пенсии. Причината – местната служителка се пенсионирала, а нова не била назначена. По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, пощата ще отвори врати още утре и всички пенсионери в селото ще получат дължимото им. Освен изплащането на пенсиите, в пощенската станция ще бъдат възстановени и всички останали услуги.
Първият ден от изплащането на пенсиите в новата валута в столицата премина спокойно и без големи опашки, но също със засилено полицейско присъствие.
"Имам калкулатор на телефона, който обръща - въвежда се левовата стойност и той обръща колко трябва да се получи в евро", каза Мария Стамболиева, пенсионер. Така от днес за възрастните хора опитите да изграждат и пазят най-важното - усещането им за сигурност, започват отначало.
Безспорно вълнуващ и исторически седми ден от годината – денят, в който пенсиите за първи път се изплащат в евро. Това събитие е много повече от административна промяна, защото за хиляди пенсионери днес бе първият реален допир с новата валута и тези първи срещи бяха изпълнени с любопитство, със сравнения, пресмятане на левове в евро и притеснения от това да не се загуби част от и без това скромните им доходи.
Със сигурност денят бе натоварен и за пощенските и банковите служители, които обясняваха, успокояваха и отговаряха на едни и същи въпроси. На финала: този ден показа и човешката страна на прехода, а именно, че зад новите банкноти стоят хора, за които промяната не е просто техническа, а дълбоко лична.
