Пенсионер в Гърция получава 893 евро средно, пенсионер в България - едва 700 лева

© Средната пенсия в Гърция днес е 839 еврo, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.



Това е средната стойност на всички изплащани пенсии, като размерът на индивидуалната пенсия варира в зависимост от продължителността на трудовия стаж, доходите и внесените осигуровки на всеки пенсионер.



От 1 януари 2026 г. пенсионната система в Гърция ще претърпи значителни промени. Механизмът за лични различия, който досега е предотвратявал увеличения за около 671 000 бенефициенти, ще бъде практически премахнат. Преходът ще бъде постепенен и ще приключи през 2027 г.:



2026 г. – пенсионерите с лична разлика ще получават 50% от годишното увеличение.



2027 г. – всички ще получават 100% от увеличението, независимо от наличието на лична разлика.



Постепенно премахване на личните различия.



Увеличение на основните пенсии от 1 януари 2026 г.



Постоянна надбавка от 250 евро всеки ноември.



Намаление на данъка върху доходите.



Пенсионер с облагаем доход 10 000 евро и месечен нетен доход 823 евро



+214 евро нето от увеличението



+250 евро ноемврийска надбавка



Общо: 464 евро нето



С лична разлика: 357 евро нето



Пенсионер с облагаем доход 14 000 евро и месечен нетен доход 1 080 евро



+263 евро нето от увеличението



+250 евро ноемврийска надбавка



+80 евро намаление на данъка



Общо: 593 евро нето



С лична разлика: 462 евро нето



Пенсионер с облагаем доход 20 000 евро и месечен нетен доход 1 460 евро



+376 евро нето от увеличението



+200 евро намаление на данъка



Общо: 576 евро нето с лична разлика: 388 евро нето



Пенсионер с облагаем доход 24 000 евро и месечен нетен доход 1 693 евро



+417 евро нето от увеличението



+280 евро намаление на данъка



Общо: 697 евро нето



С лична разлика: 489 евро нето



Българските пенсии включват: Основни трудови пенсии – зависят от осигурителен стаж и доходи.



Социални пенсии за старост – определят се според възраст, доход и здравословно състояние.От 2021 г. насам пенсиите се осъвременяват регулярно. През 2022 г. е извършено:



Увеличение с 10% на основните пенсииДопълнителна сума от 60 лв.



Повишение на максималния размер на пенсията до 1 500 лв.



Средната пенсия в България през последните години варира между 700–800 лв. (≈350–400 евро), като минималната достига около 630 лв.



Причини за сравнително ниските пенсии:



Осигурителна култура – в западните държави хората плащат по-високи социални вноски и имат дълъг трудов стаж, докато у нас често се работи без пълни осигуровки.



Модел на пенсионната система – България разчита основно на разходопокривен модел ("днешните работещи издържат днешните пенсионери“), докато в други страни има силно развити капиталови и частни пенсионни фондове.