Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
©
Какво ги притеснява и помогна ли им разяснителната кампания. Eто как отговарят хората от Северозапада.
На пазара, освен че набавят последните продукти за зимнината, пенсионерите обсъждат стратегиите за еврото – то ли ще ги стресне, или те – него.
"Ами първо ще гледам да си изхарча последната пенсия до Нова година и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча пенсията само в евро. Аз нямам такива излишни пари да ги каращисвам. Да му мислят тия, къде имат големите каймета", коментира Ваня Мишева от Мездра пред bTV.
За спестяванията в лева също е ясно – обменят се в пощата или в банката, на улицата е риск.
"Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите", коментира Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца.
"Страхът от неизвестното - че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката, това са според мен основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро", казва психологът Стоянчо Христов.
Заради еврото в село Лиляче дори предприемат кампания – плътно до хората, докато свикнат.
"С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина", казва Росен Петков, кмет на село Лиляче.
Още по темата
/
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
09:00
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Хърватски експерти съветват: Следете цените на кафето, след като влезе еврото в България - при нас скочи над 1,50 евро
08.11
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
07.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Любомир Каримански: Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено вътре в самата страна
04.11
Още от категорията
/
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11:58
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11:33
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
10:02
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари, те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
09:30
Красен Станчев: След 1998 година до сега имаме най-дългият период на икономическо развитие и просперитет в цялата история
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.