Пенсионерка: То е фрапиращо – всичко е по-скъпо, особено зеленчуците
©
На квартален пазар в Пловдив пенсионерката Йорданка Божинова отбелязва, че цените на тиквички, краставици, домати и ябълки са нараснали с около 30% от началото на годината. "То е фрапиращо – всичко е по-скъпо, особено зеленчуците“, споделя тя.
На най-голямата борса за плодове и зеленчуци край село Първенец търговците също потвърждават поскъпването. Според Ангел Вачев марулите са скочили в сравнение с миналата година, а цената на магданоза се е удвоила на годишна база. Най-голям ръст се отчита при тиквичките и червените и зелените чушки – до 1,25 евро за килогра, пише NOVA.
Изпълнителният директор на Стоковата борса в Първенец Илия Гатев обяснява, че оранжерийните продукти и сезонните фактори са основната причина за увеличението. Той отрича спекула и посочва, че пазарът е конкурентен, което поддържа балансирани цени.
Потребителите вече усещат ефекта на поскъпването и свиват своето потребление, а експертите предупреждават, че цените на храните може да продължат да се движат нагоре в следващите седмици.
Още по темата
/
Българските плодове и зеленчуци под конкурентен натиск: Браншовата камара настоява за спешен секторен анализ на пазара
06.02
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
03.02
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави и можем ли да разчитаме, че настъпването на греблото няма да ни удари фронтално
24.01
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
21.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Още от категорията
/
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
13.02
Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
13.02
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
13.02
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
13.02
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на пре...
22:57 / 13.02.2026
Иво Сиромахов: Проблемът на българина е свързан с начина, по койт...
22:58 / 13.02.2026
Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритет...
22:43 / 13.02.2026
ИПБ: Скандално! Пътищата в България са "безплатни", държавата отк...
22:42 / 13.02.2026
Слави Трифонов и депутати от ИТН с коментар за "Петрохан": Терзие...
21:55 / 13.02.2026
Кузман Илиев: В България се наблюдава едно нездраво раздуване на ...
21:07 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.