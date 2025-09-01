Новини
Пенсионерка: Всичко ми се вижда много скъпо. Лишавам се от месо, което не мога да си позволя
Автор: Екип Ruse24.bg 19:29
© Bulgaria ON AIR
От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчетоха повишаване с един лев на потребителската кошница у нас. Поскъпването тази седмица не е свързано със сезонни продукти.

Доматите, краставиците, дините и пъпешите запазват цените си. Най-много в посока нагоре са тръгнали цените на някои млечни продукти, фасул, царевица и ориз.

Въпреки че доматите не са сред поскъпналите стоки, цената им на пазара остава висока. Средно е около 5 лв. за розовите. Въпреки цените, Роза е тръгнала със списък за продукти за лютеница.

"Всичко ми се вижда много скъпо. Едни капачки, обикновени капачки за буркани, защото ние си затваряме от старото поколение, бяха 3,50 лв., сега са 6,50-7 лв., но пак реших да затворя нещичко. Лишавам се, най-вече се лишавам от месо, което не мога да си позволя", сподели тя.

През последната седмица цените на кашкавала, сиренето и киселото мляко са поскъпнали в масовите магазини.

По-ниски цени се намират в малките млекарници: "Ние нямаме поскъпване, имаме мандра."

В седмичния пазар Маргарита задължително включва млечни продукти, въпреки че цената в търговската мрежа е висока.

"Средно на месец - около 150-200 лв. отделяме. Ние сме възрастни хора и имаме нужда от мляко и млечни продукти", каза тя пред Bulgaria ON AIR.

Поевтинели са прясното мляко, олиото, свинското и пилешкото месо, отчитат още от Комисията по стоковите борси и тържищата.

Проследяването на цените ще продължи и след приемането на еврото.

