ЗАРЕЖДАНЕ...
Пепи Нешева: Всеки втори определен за "италиански" продукт е фалшив
© Фокус
Седмицата на италианската кухня по света е инициатива на Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Италия, а Академията е институционален партньор на тази инициатива. "Италианското правителство отделя значителен ресурс и средства, за да показва автентичния италиански вкус, предвид това, че "Made in Italy“ продава страшно много. Целта е да промотира италианската кухня в нейния автентичен вид и автентичните продукти по целия свят. Темата тази година е "Средиземноморската диета и кухня на корените: здраве и традиция“. Ще имаме мащабно пътуване в миналото, настоящето и бъдещето, преплетено в културните традиции на италианската кухня“, разказа Пепи Нешева.
Средиземноморската диета е призната като най-здравословна в световен мащаб.
За италианците храненето е начин на общуване и на споделяне на всички културни ценности, които би могла да възпроизведе дискусията за храненето, за емоцията, за принадлежността, за ценностите като цяло.
Италианското правителство е много активно в промотиране автентичността на италианската кухня, традиции и производители. "По последна информация на най-голямата асоциация на земеделските производители в Италия, мащабът на икономическото влияние на "италианското звучене“ възлиза на 60 милиарда евро на година, което означава, че всеки втори определен за "италиански“ продукт е фалшив. Много често виждаме тези фалшификати навсякъде – сирена, колбаси, зехтин. В доматените сосове, в различните сосове за пица, паста – там фалшификациите са много големи. Много често на опаковките се слага италианското знаме, но това е изключително подвеждащо. Ролята на ресторантьорите е не само да продават храна, а да образоват клиента, да предоставят друго ниво на култура, което е важно, за да имаме традициите, корените, ценностите и да се развиваме“, заяви Нешева.
Още от категорията
/
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
10:34
КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа
10:33
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:46
Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
09:45
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Над 400 000 работници ще бъдат ощетени заради минималната заплата
09:09
Студенти от ВТУ "Тодор Каблешков" се запознаха отблизо с модерното производство и технологии на "Грома Холд"
09:09
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Д-р Василева: Привличането на нови фермери е ключово за бъдещето на земеделието в България и Европа
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.