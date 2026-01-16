5 са офертите в обществената поръчка за проектиране и строителство при основния ремонт на тунел "Траянови врата“ на АМ "Тракия“. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".- Обединение "ТУНЕЛ ГРУП 2026“, в което участват: "ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;- "СТЕНОС“ ДЗЗД, в което са: "ВДХ“ АД, "ХИДРОСТРОЙ“ АД и "Вахостав-СK“ АД;- "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;- Сдружение "Траянови врата 2025“, с участници: "ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД и "ТОДИНИ КОСТРУЦИОНИ ГЕНЕРАЛИ“ С.п.А.;- "ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;Основният ремонт на съоръжението предвижда изграждане на нова хидроизолационна, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела. За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ще бъдат обновени асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация. След реализацията на основния ремонт тунелът ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.Тунел "Траянови врата“ е при 53-и км на АМ "Тракия“ и е в експлоатация от 40 години – от 1985 г. Дължината на тръбата за Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996-1997 г. Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002-2003 г. Съоръжението има по 3 ленти за движение във всяка тръба.Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни. Средствата за основния ремонт на тунел "Траянови врати“ на АМ "Тракия“ ще бъдат от републиканския бюджет.