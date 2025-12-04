Пет умъртвени телета бяха открити край Арчар, задържан е местен жител
Оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните - Видин са извършили оглед на местопроизшествието. В хода на незабавните оперативно-издирвателни действия криминалистите са установили извършителя – 37-годишен жител на село Арчар.
Мъжът е задържан в ареста на РУ-Видин с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс, като разследването продължава.
