Пет умъртвени телета от породите "Симентал" и "Черношарена" бяха открити на ливада в местността "Бързарци" в землището на село Арчар. Сигналът е подаден на 3 декември от жителка на село Септемврийци, съобщиха от ОДМВР - Видин.Оперативна група и служители на Областната дирекция по безопасност на храните - Видин са извършили оглед на местопроизшествието. В хода на незабавните оперативно-издирвателни действия криминалистите са установили извършителя – 37-годишен жител на село Арчар.Мъжът е задържан в ареста на РУ-Видин с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс, като разследването продължава.