© Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала.



Дебатите са днес, а гласуването ще бъде 24 часа след техния край. Темата е правосъдие и вътрешна сигурност, а вотът е внесен от ПП-ДБ с подкрепата на АПС и МЕЧ.



Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".