|Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Ново начало" ги посрещна
През журналисти Кирил Петков коментира, че трети месец се държат невинни хора в ареста.
"Абсурдна теза" - така определи бившият председател на ПП обвиненията за оказване на натиск върху бившия министър на електронното управление.
"Държат 4 човека в ареста. Те реално са невинни, но използват обвиненията, за да ги държат в ареста“, допълни Петков.
Пред сградата на антикорупционния орган Радослав Ревански от "ДПС-Ново начало" обяви, че очаква по скоро да бъде закрита Комисията за противодействие на корупцията. "Допреди два месеца нашия лидер г-н Пеевски заяви, че желаем тази бухалка ПП-ДБ да бъде закрита и питаме днес защо още работи и в чия услуга".
Коментар за случващото се направи и Лена Бориславова на официалната си Facebook страница:
"Пълно е с ДПС младежи, които са пратени там от Делян Пеевски.
Миналата седмица аз, Кирил Петков и Асен Василев подадохме искания най-накрая да бъдем разпитани по делата, по които зам.-кметове, както и кмета на Варна стоят вече 3 месец в ареста. Антикорупционната комисия не изпълнява оказванията на Прокуратурата и не ни разпитва, защото не желае да научи истината. Прокуратурата и Антикорупционната комисия искат тези хора да лежат в ареста, за да може да смазват опозицията в лицето на ПП.
Сега, единствените хора, които са предварително уведомени, че искаме да бъдем разпитани, са ДПС младежи. В случая ми е болно за тези младежи, че биват използвани и че подкрепят такъв режим, какъвто Пеевски се опитва да установи в държавата - диктатура с главно "Д“.
