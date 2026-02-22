Двама петокласници от столично училище бяха приети с интоксикация след употреба на никотинови паучове миналата седмица. Въпреки че продажбата на такива продукти за лица под 18 години е забранена, децата са се сдобили с тях, като се предполага, че са закупени от близко магазинче.Едното от децата е било хоспитализирано в "Пирогов“. След инцидента училището е провело разговори и беседи с всички класове и е уведомило съответните институции – 1-во районно управление, кмета на район "Средец“, РЗИ и КЗП - за продажбата на никотинови вещества в района.Специалистите напомнят, че докато възрастните могат да понасят никотина, младите и подрастващите организми реагират остро на неговата употреба. Дъвченето на никотинови паучове води до рязко повишаване на концентрацията на веществото в организма, което може да причини интоксикация и сериозни здравословни проблеми."Цигарите са рутинно средство. Ако се употребява рутинно, се понася добре от хората, които са свикнали с него. Неприятно е за млади и подрастващи организми", коментира пред Nova tv анестезиологът д-р Филип Абединов.Според родители трябва по-ясна и последователна превантивна стратегия в училищата, включително информационни кампании за децата и ясни последствия за тези, които внасят или употребяват забранени вещества. Случаят отново повдига въпроса за лесния достъп на подрастващите до никотинови продукти и нуждата от строг контрол.