Трайчо Трайков разговаря днес с представители на Българска петролна и газова асоциация. Обсъдени бяха актуалните тенденции на международните борси и отражението им върху българския пазар на горива.
"В подобна динамична среда е изключително важно държавата да разполага с навременна и надеждна информация. Очакваме от бранша яснота по отношение на поддържаните запаси, текущите поръчки и прилаганите методики за ценообразуване и отчитане, за да можем да следим процесите и да реагираме адекватно при необходимост", заяви министърът на енергетиката.
Представителите на бизнеса информираха министър Трайков за степента на използване на наличните резерви. Той подчерта ключовото значение на всички участници по веригата, които участват във формирането на крайната цена на горивата и отбеляза очакванията към рафинерията в процеса на реализиране на допустими търговски печалби да бъде отчитан интересът на потребителите.
Петролният сектор подчерта желанието си за тясно взаимодействие с държавата с оглед осигуряване на стабилност и предвидимост на пазара и увериха министъра, че не реализират спекулативни печалби.
Страните споделиха разбирането, че усложнената международна обстановка изисква внимателно координиране на действия, които няма да предизвикат травми на пазара. В този смисъл бе заявена готовността за поддържане на активен диалог и обмен на информация.
