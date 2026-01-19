Румен Радев ще загуби, ако влезе в политическата надпревара, но не със своя партия. Такова мнение изрази пред NOVA NEWS политологът доцент Петър Чолаков.
"Може да се яви с формация, която е регистрирана. Това крие рискове, като, например, доколко тези партии са проверени. Същевременно времето е като чели на политици, които действат безпрецедентно и жънат успехи. Например – Тръмп. Така, че не се знае", поясни Чолаков.
"За мен най-чистото и доброто е след време да създаде изцяло нова политическа сила, без да ползва чужди регистрации и стане неин лидер. Иначе би загубил, ако друг оглави партията му. За мен по-логичното е да изчака, защото докато му свърши мандатът остава една година. И вече 2027 г. януари като излезе от президентството да си прави проект", поясни Чолаков.
По думите му всички очакват президентът да влезе в ролята на партиен лидер, но има възможност това да не се случи, което наистина ще бъде изненада.
"Може да каже, че това са спекулации и за момента темата не стои на дневен ред, че има други важни неща. Може да каже нещо за служебното правителство – кой ще бъде кандидатът за министър председател", допълни Чолаков.
