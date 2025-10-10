Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Петър Дилов: Имаме шанс и отговорност да се превърнем в мост между Европа, Азия и Близкия изток
Автор: Емануела Вилизарова 15:20Коментари (0)69
© Министерство на икономиката
Регионът на Балканите се отличава със значителен икономически потенциал, който към настоящия момент не е използван напълно и представлява предизвикателство, изискващо целенасочени усилия за подобряване на свързаността на икономиките в областта на инфраструктурата, търговията, инвестициите, човешкия капитал, цифровата трансформация и др.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в изказването си по време на Международна конференция "Балканите за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“. Форумът се организира от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и на него участваха още вицепремиерът Атанас Зафиров , председателят на СИНПИ Калоян Паргов и представители на регионални бизнес организации.

"Нашият регион има шанс и отговорност да се превърне в мост между Европа, Азия и Близкия изток. Това не е просто географско предимство, а стратегическа възможност, която трябва да използваме чрез инвестиции, иновации и регионални партньорства“, подчерта икономическият министър.

По думите му България, като страна в сърцето на този регион, вижда огромен потенциал в задълбочаването на регионалната икономическа интеграция. "Тя не означава само свободен поток на стоки, услуги и капитали, а означава и общи инфраструктурни проекти, синхронизация на индустриалната политика, цифрова свързаност и съвместна работа по иновации и зелена трансформация“, изтъкна той.

Дилов посочи и конкретни мерки, които Министерството на икономиката и индустрията предприема и подкрепя, като развитието на трансгранични индустриални зони и логистични коридори, създаването на регионални хъбове за иновации, цифрови технологии и зелена икономика, улесняване на инвестициите между страните от региона, чрез хармонизация на нормативната уредба и дигитализация на административните услуги и др.

"Общото икономическо пространство не е просто карта с граници. То е платформа за споделени цели и резултати. За да го изградим, трябва да вярваме в потенциала на нашите народи, в силата на сътрудничеството и в перспективата за дългосрочна свързаност – икономическа, инфраструктурна и културна“, каза още министър Дилов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Регистрираха Българска православна старостилна църква
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зелен преход
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: