Петър Кичашки за скандала с Ryanair: Абсолютно безобразие! Капитанът е един малък диктатор в собствения си самолет
Автор: ИА Фокус 09:15
Това е абсолютно безобразие на нискотарифната компания. Те от години си позволяват системно лошо отношение към хората с увреждания. Целият им бизнес модел е конструиран около това самолетът да е възможно най-лек, за да харчи най-малко гориво. А инвалидните колички, особено акумулаторните, са особено тежки и те търсят да се заядат с нещо. Това заяви пред обществената телевизия Петър Кичашки - бивш член на Комисията за защита от дискриминация.

"Това е абсолютно безобразие и не е допустимо чисто законово. Това е абсолютно недопустимо поведение. Това е едно своеволие на капитана, който е един малък диктатор в собствения си самолет, и той може да реши да свали всеки и каквото си пожелае", категоричен беше той.

Кичашки заяви, че "аргументът на авиокомпанията е изключително плосък. Ами те батериите не били изолирани от инвалидната количка. Питам аз - какво като не са?". Технически няма проблем, обясни той.

Габриела Руменова - основател на платформата "Ние, потребителите", заяви, че въпросният казус ни кара да се замислим дали тук не са нарушени правата не просто на потребителите, но на потребители, които попадат в т.нар. уязвима група.

"По обективни причини те имат необходимост от специална грижа. Специални текстове за тях има в регламента за самолетните полети. Така, че мисля, че и това трябва да бъде взето предвид".

Преди всичко трябва да бъдем хора и да запазим нормалното отношение, което трябва да имаме един към друг, призова тя. На мнение е, че авиокомпанията има определени задължения и тя трябва да положи грижи.

"Не знам дали зачестяват тези случаи, но това, което е хубаво, ако има нещо хубаво изобщо в тази ситуация е, че виждаме едно гражданско общество, което подкрепя хората, които са изпаднали в тази ситуация и ги насърчава да търсят справедливостта".

