Една от ключовите задачи пред следващото Народно събрание ще бъде изборът на нови членове от парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това заяви Петър Петров - водач на листата на "Възраждане“ в 24 МИР в София и в Монтана пред NOVA NEWS.По думите му е наложително да се формира мнозинство от 160 народни представители, което да избере нов състав на ВСС и инспектората към него. Според него именно този орган трябва да стартира процедурата по избор на нов главен прокурор.Петров коментира и темата за изпълняващия функциите главен прокурор, като подчерта, че според последните законови промени този статут е ограничен във времето до шест месеца. Затова, по думите му, искането за избор на нов изпълняващ функциите е напълно обосновано.Той изрази мнение, че съдебната практика вече е поставила под съмнение част от правомощията на временно изпълняващия длъжността и подчерта, че съдиите трябва да запазят своята независимост при вземането на решения.Той отново постави въпроса за необходимостта от конституционни промени, като дори подлагат на съмнение нуждата от фигурата на главния прокурор в сегашния ѝ вид. Петров посочи, че част от правомощията могат да бъдат прехвърлени към министъра на правосъдието, особено по отношение на контрола върху отказите за образуване на досъдебни производства или тяхното прекратяване.Той уточни, че не става дума за намеса в текущи разследвания, а за механизъм, който да гарантира по-голяма отчетност на прокуратурата. Петров заяви, че "Възраждане“ принципно подкрепя избора на нов състав на ВСС, но би обвързала участието си в подобно мнозинство с конкретни законодателни промени.Сред тях са мерки срещу бавното и скъпо правосъдие, както и възможност за по-ефективен контрол върху действията на прокуратурата. Той даде пример с необходимостта инспекторатът към ВСС да може да извършва проверки и по висящи дела при съмнения за забавяне."За да бъде България стабилна и независима държава, е необходимо да се отстояват принципите на правовия ред, справедливостта и ефективното функциониране на институциите“, заключи Петров.