Петър Петров, "Възраждане": АПИ раздава бонуси, вместо да ремонтира пътища
Автор: Ваня Кузманова 14:58Коментари (0)66
© Булфото
"АПИ раздава бонуси вместо да ремонтира пътища и да ги поддържа, вместо да следи дали се изпълняват договорите с изпълнители и подизпълнители", заяви в кулоарите на парламент депутатът от "Възраждане" Петър Петров.

"Когато излезе тази информация за бонусите, аз изисках от регионалния министър колко на брой са служителите на АПИ, получили бонуси, кои са длъжностите и в кои области за раздадени тези бонуси. В цялата страна пътищата са лоши и беше редно да разберем къде са раздадени тези бонуси. За мен цялата тази работа с бонусите е една огромна корупционна схема", допълни Петров.

По думите му е получил отговор на 9 септември от регионалния министър, но той не му е отговорил на въпроса кои длъжности са получили бонуси.

"Не ми отговори и в кои области са раздадени бонуси. Все пак ми отговори, че за 2024 година 2 113 служители на АПИ са получили бонуси в общ размер на 9 414 207 млн. лева. От 1 януари до 30 юни тази година са заплатени бонуси на 2 113 служители на АПИ в общ размер на 4 689 630 млн. лева. Най-фрапантното е, че раздаването на бонуси в АПИ продължава. Общият размер на сумите за година и половина е над 14 млн. лева", посочи той.


