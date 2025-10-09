Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Петър Янков със слънчева прогноза за този уикенд
Автор: Екип Ruse24.bg 11:34Коментари (0)0
© Bulgaria ON AIR
Облачността ще се разкъса, валежи днес не се очакват. Това прогнозира синоптикът Петър Янков.

"В петък денят ще започне със слънце. Главно в планините може да превали слабо. През нощта срещу събота облачността ще се увеличава", посочи той в студиото на Bulgaria ON AIR .

Времето тази събота и неделя

В събота се очакват слаби валежи в западните и източните част на страната. Ще бъдат максимум до 10 литра на кв.м. В неделя валежите ще бъдат много малко, ще има повече слънчеви часове, стана ясно от прогнозата на Янков. 

Той уточни, че повишението на температурите ще бъде по-осезаемо през почивните дни, до понеделник включително. 

Температурите ще бъдат между 17 и 21 градуса в неделя, в събота ще бъдат малко по-ниски, отбеляза Янков.

Синоптикът добави, че София ще бъде най-хладната балканска столица през почивните дни - между 16 и 18 градуса.

"При нашите южни съседи ще има повече слънце и температури до 26 градуса", подчерта Янков.

Времето у нас следващата седмица

"Следващата седмица ще започне със значителна облачност и превалявания главно във вторник и сряда. Ще нахлуват влажни въздушни маси от запад. Очакват се валежи между 15 и 30 литра на кв.м в централните северни и източни райони. Бързо ще преминат тези валежи, те са по друг механизъм и не се очакват бедствени ситуации. Температурата на морската вода рязко ще се понижава - 18-19 градуса", обясни синоптикът.

От четвъртък започва трайно повишение на температурите, включително в събота и неделя, 18 и 19 октомври, стана ясно от думите му.

Янков препоръчва именно следващия уикенд за високопланински туризъм.

Изменението на климата и наводненията

Синоптикът поясни, че с изменението на климата зачестяват средиземноморските циклони с центрове през Гърция. Те носят съществени валежи с проливен характер в централните и източни части от нашата страна.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: