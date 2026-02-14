Петя Цанкова за "Петрохан": Този случай потресе всеки един трезвомислещ български гражданин
Тя заяви, че след предоставянето на документи от разследването в Народното събрание ще се запознае най-вече с тази част от разследването, която засяга образователната институция и семейството. По думите ѝ безконтролната либерализация във всяка област, включително и в образованието, е довела до подмяна на ценности, нарушени морални устои и деградиращо общество.
"Загубихме едни от основните обществени елементи - семейството, образованието и отговорността. Основните пропуски са в семейството и родителите, защото те отговарят за детето до 18 годишна възраст. Не мога да си представя един родител да не допуска детето си в класната стая, където е най-сигурно в ръцете на учителя, и го дава на друг човек, на друго място. Проблемът е в дефицита на устойчивост на българските семейства", коментира народният представител. Тя бе категорична, че учителите трябва да имат защитата на държавата, за да могат да изпълняват спокойно своите задължения, които са значими за свяко едно общество.
Цанкова окачестви дейността на учителите от разследваното училище "Космос" като безотговорна, защото не са изпълнявали нормативните си задължения да вписват отсъствията на техен ученик, което е шокиращо, както и това, че голяма част от тях са педагогически неправоспособни.
"Фактът, че отстъпихме от консервативното и ценностно образование и дадохме превес на въпросните алтернативни обучения през неправителствени организации, е най-големият проблем в образованието", социалистът. Цанкова отбеляза, че всички партии в сегашния парламент, с изключение на ПП-ДБ имат желание образованието да се върне към традиционните ценности и да се засили възпитателната му функция.
Попитана за позицията на левицата по ветото наложено от президента Йотова върху промените в изборния кодекс, Петя Цанкова обясни: "Виждаме една експертност в мотивите за ветото, знаем и позицията на нашия председател на БСП, така че в парламентарната група ще направим сериозен дебат и ще вземем решение".
На въпрос докъде ще доведе БСП, новият курс, заявен от председателя и Крум Зарков, Цакова отговори: "След силния заряд на Конгреса ни, убедена съм към успех".
