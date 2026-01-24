От началото на годината, с новата валута, потребителската кошница у нас е поскъпнала с 1,50 евро. Най-много са се повишили основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците. Но къде е България в клуба на богатите и какво можем да си купим с нашите заплати провери NOVA. Три продукта, три държави. Отиваме на най-обикновен пазар, който правим набързо след работа. Но колко струва той в България, Германия и Великобритания?Макар инфлацията на Острова да продължава да е по-висока в сравнение с други европейски държави като Германия и Франция, тази седмица стана ясно, че поскъпването на хранителните стоки се забавя. Даже при някои като макарони, брашно и зехтин се наблюдава намаление с между 4 и 16 процента. Млякото обаче е поскъпнало с близо 15 на сто през последната година, а говеждото с двойно повече. Това, което казват пазарните анализатори, е, че хората не се борят да си осигурят стоки от първа необходимост, но не могат да си позволят някои по-скъпи храни, за които преди въобще не са замисляли дали да ги купят.Въпреки че инфлацията на острова е по-висока от всякога, виждаме, че там сметката е най-малка. Яйцата са с 34 евро цента по-евтини от тези у нас. Ябълките в България са с 4 евроцента по-евтини от тези в Англия. Прясното мляко обаче у нас е най-скъпо и то близо два пъти. В България един литър струва 1,75 евро, докато в Англия само 84 цента.Цените са само едната страна на уравнението. Другата са доходите. Защото една и съща сума тежи различно в портфейла на българина, германеца и англичанина.Навсякъде зависи според района, в който живеете. В София средната заплата е около 1800 евро. А покупателната способност на българина достигна 13 000 евро на човек. Исторически връх според НСИ. Изпреварваме Гърция, Румъния, Словакия и Унгария.Средната заплата в Германия зависи в голяма степен от сектора и региона. Според статистиката средната заплата за пълен работен ден варира между 4700 и 5000 евро бруто на месец. Покупателната способност в Германия на човек от населението за една година също се различава значително между отделните провинции. В зависимост от региона тя е около 27 000 евро, като в някои случаи може да надхвърли 34 000 евро годишно.В Лондон средната работна заплата е 4142 паунда или 4754 евро месечно. Жителите на британската столица харчат между 8 и 17% от доходите си за храна, като най-високият процент е при най-ниско платените работници. И причината е непрекъснатото поскъпване на хранителните стоки през последните години. Вече на човек са необходими между 200 и 300 паунда месечно, за да се храни.И така, у нас средната заплата е два пъти и половина по-ниска от тази на германците и англичаните. Цените в магазините обаче са различни. Най-яркият пример е млякото, което у нас се оказа най-скъпо.