Стачката, организирана от синдиката на пилотите VC, засяга пътническите и товарните полети на Lufthansa, излитащи от германски летища от 00:01 часа на 12 март до 23:59 часа на 13 март.
Синдикатът твърди, че преговорите се проточват без напредък и че не е предложено подобрение на условията.
Полетите до части от Близкия изток, включително Египет, Израел, Йордания, Катар и ОАЕ, ще бъдат изключени "предвид настоящата ситуация“ в региона.
Стачката следва по-ранна акция от миналия месец, която според Lufthansa засегна "изключително тежко“ пътниците.
Пилотите на голяма авиокомпания започват стачка, ще има много отменени полети
