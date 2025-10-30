ЗАРЕЖДАНЕ...
Пилотът Марио Бакалов: Тенденцията е ясна - всяка година жените в авиацията стават повече
Ето какво казва той за жените и авиацията:
От пилотската кабина, през инженерните екипи и ръководителите на полети, до работата на земята – обслужване на самолета, наземна координация, поддръжка и управление на операциите – жените са навсякъде, и то с изключителен професионализъм.
В авиокомпанията, в която работя, жените пилоти са между 7 и 8 % – повече, отколкото в световен мащаб, където средно са около 5–6 %.
Но тенденцията е ясна: всяка година стават повече.
Любопитен факт: първата жена пилот в света получава лиценз още през 1910 г. – френската авиаторка Раймон дьо Ларош
(тя получава лиценз № 36 от Aéro-Club de France – първата жена в света с официално пилотско право).
Оттогава насам пътят е дълъг, но посоката е една — нагоре.
На снимката – с моята колежка Антие, жена пилот. За мен е чест да споделям небето с такива професионалисти.
Нека повече млади момичета видят, че и тяхното място може да е в авиацията.
