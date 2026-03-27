Нощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, който беше опериран късно снощи след инцидент в софийското метро. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болница "Пирогов". 

Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, беше хирургически обработена, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. Към момента той вече не е пациент на болницата. 

Припомняме, че жена наръга двама души пред метростанция "Васил Левски" в София, после същата нападна още две млади жени на автобусна спирка на бул. "Черни връх".

През тази нощ от полицията съобщиха, че нападателката вече е задържана.