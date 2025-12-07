Писател за подполковник Борис Дрангов: Неговите качества и характер го правят уникален
"Неговите качества го правят уникален, характерът му. Ние знаем какво значи македонец - чепат, лют, това всичкото го има към него. И като сложим другия ореол - невероятно подготвен, много интелектуална личност, много очарователен, харизматичен за своите подчинени. Затова подчинените го обожават. Равните и висшестоящите му завиждат и го ненавиждат. Ненавиждат го заради неговия характер", разкри още Беленски пред Bulgaria ON AIR.
Той говори и за своя исторически роман, посветен на изтъкнатия български офицер - командир и педагог - "Диамант в кокардата на Дрангов".
"Трябва да се четат такива книги, но това е първият роман. Досега е имало само документална повест и много изследвания. Книгата затова е толкова ценна, защото първо е литература. И второ - тя е написана на базата на документи", подчерта писателят.
