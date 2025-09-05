Новини
Писателят Емил Минчев разкрива любопитни подробности зa романа си "Мрак"
Автор: ИА Фокус 13:24
© Фокус
Романът "Мрак“ е шестото и официално обявено като финално, а може би и фатално, приключение на детектива Бънк Ромеро – персонаж, който създадох преди 10 години. Не мога да повярвам, че стигнах до тук. Благодаря на читателите и на всички хора, които ми помагаха и ме подкрепяха по пътя, който беше дълъг и трънлив, но все пак го завърших, стигнах до дестинацията. Това каза в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов писателят и преводач Емил Минчев.

"Това е една изключително космата книга, много рошава, много палава, хапе. Написах книгата точно така, както исках да я прочeта, т.е. без никакви компромиси. Това е моят завършек на поредицата, реших да не се съобразявам с никого и нищо и да завърша сагата за Бънк Ромеро така, както винаги смятах да я завърша – по един кървав и брутален начин. Това не е само най-кървавата книга, която съм писал, мисля, че това е една от най-кървавите книги, които съм чел. Просто подзаглавието на Aliens спокойно би моглo да свърши работа: This time it's war – "Този път е война“,“ каза авторът и добави, че едно от предизвикателствата в това 10-годишно пътешествие в света на Ромеро е било това, че книгите представляват една много екзотична смесица от жанрове, които са комбинирани по начин, в който те са дозирани достатъчно добре, но "в същото време съществува рискът да отблъснеш някой поради присъствието на един от тези поджанрове“.

Книгата ще бъде представена и в рамките на фестивала "Алеята на книгата“ от 8 до 14 септември на бул. "Витоша“, като почитателите на Ромеро могат да се запознаят с автора и да вземат автограф на щанда на Vision Books. И макар че поредицата за детектива приключва, Минчев споделя, че вселената от 12 планети, която Ромеро обитава, е много интересна и примамлива, за да бъде изоставена. "Сагата за Бънк приключва с "Мрак“, но поредицата смятам да продължи и след него с друг персонаж. Няколко книги съм запланувал, така че живот и здраве догодина... може би след 2-3 години... ще видим!“

Малко са филмите и сериалите, чийто финали завършват удовлетворяващо и имат достойни завършеци. Един от тях е сериалът "Наркомрежа“ (The Wire), откъдето Бънк се сдобива с името си. "Последният епизод на "Наркомрежа“ е абсолютен шедьовър от първата до последната сцена. Това за мен е най-великото произведение на изкуството, до което съм се докоснал в своя съзнателен живот,“ посочи авторът и спомена "В обувките на Сатаната“ (Breaking Bad) и "Туин Пийкс“ (Twin Peaks) също като сериали с добре завършени финали. "Третият сезон на "Туин Пийкс“ завършва феноменално. Предпоследният епизод получаваш завършек, който не си очаквал, нещо, което е просто като мехлем на сърцето. И последният епизод – удар с чук по главата, който направо те размазва. И за мен това може би е най-голямото телевизионно постижение на Линч. Той превръща телевизията в кино“.

"Краят на света“ (The World's End), част от трилогията Three Flavours Cornetto на Едгар Райт и Саймън Пег е също пример за добър завършек на поредица, смята Минчев, като филмите макар и пародийни, са наистина невероятни. "Нямам търпение за следващите проекти на Райт, който за мен е един от най-талантливите съвременни режисьори.“ Завършващият трети филм на още една класическа трилогия – тази на режисьора Серджо Леоне и "Добрият, лошият и злият“ (The Good, the Bad and the Ugly), също заслужава внимание. "Първият филм си е малко спагети уестърн без много смисъл. Вторият е малко по-добър от първия. Докато третият е абсолютно безапелационен шедьовър – тематично богат, с много смисъл в него.“ Според писателя Питър Джаксън успява да осъществи нещо нечувано с огромния, мащабен проект на трилогията "Властелинът на пръстените“ (The Lord of the Rings), а финалният филм "Завръщането на краля“ (The Lord of the Rings: The Return of the King) е един много, много силен завършек, неслучайно получил и признание с 11 статуетки "Оскар“, посочи той.

Филмът "Лудия Макс: Пътят на яростта“ (Mad Max: Fury Road) според госта е един от най-добрите филми не само за финал на поредицата, а и в последните 20-30 години. "Това е един почти съвършен филм, който връща киното в златната ера на практическите ефекти, на умопомрачителните каскади, страхотни ярки персонажи. И това, което лично според мен превръща този филм в шедьовър и го отличава толкова много от всички останали съвременни бози, е, че сюжетът не е безкраен. Няма безкрайни планове, не е излишно усложнено, има си мисия, сюжетът може да се опише с две изречения – това е чисто кино.“ Водещият на предаването допълни поредиците с добър завършек с "Преди“ на режисьора Ричард Линклейтър, която включва "Преди изгрев“, "Преди залез“ и "Преди полунощ“ и е с участието на Итън Хоук и Жули Делпи.

Поредицата за Логан е един от комиксите с добър финал. "За мен Хю Джакмън е Wolverine. Няма друг Wolverine и едва ли ще има по-добър Wolverine от него. Точно последният му филм е може би най-добрият филм за Wolverine. Този филм на режисьора Джеймс Манголд e портрет на персонажа, който е страхотен,“ подчерта Минчев. Според него "Играта на играчките“ (Toy Story) е също прекрасен пример. "Първият филм е революционен шедьовър. Вторият филм е нещо нечувано, студио Pixar успяха да надскочат себе си. Третия филм може би трябваше да бъде краят на поредицата, защото краят на третия филм е като "Властелинът на пръстените“, само че в анимационния вариант – просто завършва феноменално. Четвъртият, много се страхувах, че ще оплескат нещата, но всъщност и четвъртият беше добър,“ заключи писателят Емил Минчев.






