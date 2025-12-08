Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
Поколението Z до голяма степен формира своите ценности в интернет пространството, а не в семейството и в локалните традиции, отбеляза той. До момента то е било силно подценявано от по-възрастните поколения, но сега показва своя потенциал. "Това беше един голям, хубав шамар за събуждане на политическата класа. Тепърва политическата активност на това поколение ще бъде изключително важна и за мен това е много добър знак“, смята авторът.
Според него това поколение ще търси своите ценности в съществуващите политически структури. "Това е поколение, което вярва на личности, на кратки и ясни послания, на харизмата, на неподправеното, на естественото. До момента обаче то не е взимано на сериозно от нито една от политическите структури. Оттук нататък балонът с кебапчетата и петдесетолевките ще бъде спукан“, смята писателят.
Мостът към това поколение според него може да бъде изграден като покажем, че ги смятаме за равноправни и достойни да седнем на една маса и да говорим с тях. "Трябва да говорим на техния език, трябва да се стремим да ги приемаме като равни и да ги чуваме, не просто да ги слушаме, а да чуваме това, което говорят, защото те имат много какво да ни кажат. Техните информационни канали са коренно различни от нашите и поради тази причина те събират много повече и по-различна информация, отколкото ние“, допълни писателят.
