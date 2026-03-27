Една наситена с мрак любовна легенда се превръща в действителност в "Аждер" – продължението на нашумелите жанрови бестселъри "Мамник" и "Лехуса". Пет години след последната й среща с митично създание от българския фолклор Божана Горнева води привидно нормален живот. Ала няма нищо нормално в кълбовидните мълнии, които синът й предизвиква, когато е ядосан, нито пък в опустошителните пожари, които заплашват странджанското село Усое, където въпреки водната криза случаите на открити удавени жени не спират да растат. Какво се крие в тайнствените води на язовир "Караеврен"? Какво свързва всички жертви, открити в близост до потопеното село и останалия на дъното асклепион?На всички тези неизвестни отговаря писателят Васил Попов в излязлата съвсем наскоро в печатен формат книга "Аждер". По повод появата й писателят гостува в кинона, където разкри пред водещия Благой Д. Иванов, че както "Мамник" наскоро се превърна в успешен сериал, дело на режисьора Виктор Божинов, така е напълно възможно в близко бъдеще да видим екранизации и по неговите следващи, още по-зрелищни части.Поради факта, че "Аждер" е трети том от литературна поредица, в студиото беше повдигната и темата за любимите трети части от различни филмови франчайзи. Попов даде за пример заглавия като "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" на Стивън Спилбърг, "Преди полунощ" на Ричард Линклейтър и "Завръщането на краля" на Питър Джаксън. Други примери, които бяха споменати в студиото, са "Отмъщението на ситите" на Джордж Лукас, "Хари Потър и Затворникът от Азкабан" на Алфонсо Куарон и "Кошмари на Елм Стрийт 3: Воини в сънищата", а също и "Доларовата трилогия" на Серджо Леоне.Любителите на остросюжетната проза ще могат да се срещнат и лично с автора на "Аждер" по време на премиерата на романа, която е насрочена за 2 април в клуб "City Stage" от 18:30 ч.