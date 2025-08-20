ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян и въоръжен мъж нападна семейството на управителя на приюта за безстопанствени животни в Благоевград
"Искам да знаете, че ако ви нападнат, а вие сте гол по гащи в дома си от човек с пистолет, който ви удря в главата, зарежда го пред очите ви, очите на детето ви и съпругата ви и ви заплашва, че ще ви "приключи“, звъните на 112, идват патрули, вас междувременно ви задържат в спешното, защото след скенера се установява мозъчно сътресение и изисква хоспитализация, началниците на Второ районно го разпитват и просто го пускат след един час. Е така… Да си се прибере... Нищо не е станало…“
По думите ѝ, нападателят е освободен, въпреки че е отправил заплахи с оръжие. "Оня е с лека телесна, в бокса е, но другия път ще го свитна. Няма проблем Пистолет срещу човек по гащи – яко мъжко“, пише още Везенкова.
Тя поставя въпроси кой е взел решение нападателят да бъде пуснат и дали му е направен тест за алкохол, "защото той вонеше на алкохол“. "Кой позволява да се притежава оръжие от неуравновесен човек???“, допълва още тя.
"Имаме и прекрасен клип, който няма нужда да го споделям, това е съвсем достатъчно. Явор се казва каубоят, жена му го вози с Хонда CR-V3 и явно се чувстват недосегаеми, не знам. Хора, пазете се, не знаете срещу вас "какво“ стои. Явно трябваше да ни гръмне, за да го задържат поне за 24 ч.“, завършва публикацията си Везенкова.
