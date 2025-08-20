Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Пиян и въоръжен мъж нападна семейството на управителя на приюта за безстопанствени животни в Благоевград
Автор: Георги Кирилов 10:44Коментари (0)68
© Facebook
Управителката на приюта за безстопанствени животни в Благоевград Ирена Везенкова публикува в социалните мрежи разказ за нападение в дома ѝ.

"Искам да знаете, че ако ви нападнат, а вие сте гол по гащи в дома си от човек с пистолет, който ви удря в главата, зарежда го пред очите ви, очите на детето ви и съпругата ви и ви заплашва, че ще ви "приключи“, звъните на 112, идват патрули, вас междувременно ви задържат в спешното, защото след скенера се установява мозъчно сътресение и изисква хоспитализация, началниците на Второ районно го разпитват и просто го пускат след един час. Е така… Да си се прибере... Нищо не е станало…“

По думите ѝ, нападателят е освободен, въпреки че е отправил заплахи с оръжие. "Оня е с лека телесна, в бокса е, но другия път ще го свитна. Няма проблем Пистолет срещу човек по гащи – яко мъжко“, пише още Везенкова.

Тя поставя въпроси кой е взел решение нападателят да бъде пуснат и дали му е направен тест за алкохол, "защото той вонеше на алкохол“. "Кой позволява да се притежава оръжие от неуравновесен човек???“, допълва още тя.

"Имаме и прекрасен клип, който няма нужда да го споделям, това е съвсем достатъчно. Явор се казва каубоят, жена му го вози с Хонда CR-V3 и явно се чувстват недосегаеми, не знам. Хора, пазете се, не знаете срещу вас "какво“ стои. Явно трябваше да ни гръмне, за да го задържат поне за 24 ч.“, завършва публикацията си Везенкова.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Водна криза
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
Смъртни случаи в България заради фентанил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: