Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Пиян шофьор е предизвикал катастрофата, която създаде километрично задръстване  на АМ "Тракия"
Автор: Рени Атанасова 10:55Коментари (0)53
© Фейсбук
виж галерията
Пиян шофьор е предизвикал катастрофата, която създаде километрично задръстване на АМ "Тракия", съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора.

Вчера, около 09.00 ч., по АМ "Тракия", км. 196, посока гр. Бургас, е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация, то е между л.а."Нисан", управляван от 31-годишен мъж и л.а."Рено", управляван от 55-годишен мъж.

На 31-годишния водач е била оказана медицинска помощ и е освободен. Нанесени са имуществени вреди по пътната инфраструктура. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за 55-годишния водач е отчетен отрицателен резултат, за 31-годишния водач уредът отчел 1,92 промила.

31-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.


Още по темата: общо новини по темата: 831
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/139 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
09:40 / 10.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: