КНСБ и партиите имат общо виждане за удължителния закон за бюджета. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори.Пламен Димитров, КНСБ: "Очаквайте включване и от София, ако няма чуваемост. Този разговор го водим трети месец. Тази седмица очакваме най-накрая да влезе и бързо да излезе в зала удължителният закон, законови механизми има, водихме разговори с много от партиите и смятам, че има общо виждане. Този бюжет, който беше съгласуван между нас и бизнеса, ще бъде в 90% рамката на следващия бюджет, който ще видим, каквото и правителство да управлява държавата след изборите."Димитров отбеляза пред БНТ, че в разговори със служебния финансов министър Георги Клисурски е получил уверение, че “ако има обща политическа воля, ще се намерят средствата".“Говорим за 27 милиона и половина евро на фона на близо 50-милиардния бюджет, който като разходи би трябвало да намери 27 милиона допълнително за тези десетки хиляди души", подчерта синдикалният лидер.Според него тези средства трябва да бъдат осигурени от “общите приходи като цяло".КНСБ предлагат минимум 10% увеличение на заплатите."Минимум 10 процента увеличение на фонда за персонал, на макрониво. И всяка институция, съобразно резултатите на съответните хора, тяхното изпъленение и участие да диференцират тези 10 процента в зависимост от това кой колко да получи.“