Окончателното приемане на удължения бюджет и решението за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера донесе известно облекчение, но далеч не решава натрупаните проблеми.
Това стана ясно от коментара на президента на КНСБ Пламен Димитров. Той определи приетата мярка като компромисна и закъсняла.
Компромисна и закъсняла мярка
"Няма как да не радва подобно увеличение, при положение че в редовния бюджет, който ние искахме да мине и многократно обяснявахме защо, беше заложена средно хоризонтална политика – около 10% за някои структури и повече, като обществените медии и някои други", отбеляза Димитров пред Bulgaria ON AIR.
Той подчерта, че разговори за бюджета са водени с всички партии, които са подкрепяли управлението и са участвали в изработването на финансовата рамка.
По неговите думи обещанието бюджетът да бъде внесен и обсъден в пленарна зала е било изпълнено формално, но реално не е довело до очакваното ясно гласуване "за" или "против" цялостната политика по доходите.
В крайна сметка се е стигнало до удължителен закон, който според него не решава системните проблеми, а просто запазва сегашното състояние.
"Идеята ни беше да се види кой подкрепя този бюджет и кой не го подкрепя наистина, защото в крайна сметка близо 470 хиляди души чакат заплатите си", каза Димитров.
Индексация от 4–5%
Президентът на КНСБ изчислява, че еднократната индексация ще бъде в рамките на 4–5%, в зависимост от окончателните данни за годишната инфлация.
"Стигнахме до компромисна формула за индексация. Хората няма да бъдат щастливи, но на финала – по-добре нещо, отколкото нищо", посочи синдикалистът.
Рискове и засегнати групи
Димитров предупреди, че в следващите месеци страната най-вероятно ще продължи да работи без редовен бюджет, а сценарий с още избори не е изключен. Това, по думите му, създава сериозни рискове, тъй като разходите ще бъдат ограничени до нивата от предходни периоди, докато приходите в началото на годината традиционно са най-ниски.
Той обърна внимание, че близо един милион души са пряко или косвено засегнати от бюджетните решения – учители, лекари, университетски преподаватели, научни работници, държавни служители и служители в сектор "Сигурност".
Според него противопоставянето между протестиращи и хората, които чакат своите възнаграждения, е погрешно и несправедливо.
