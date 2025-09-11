Новини
Пламен Димитров, КНСБ: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета
Автор: Екип Ruse24.bg 20:05Коментари (0)84
©
"Поскъпването вече е факт, през последните 2 месеца. Първо се вижда, че между търговските вериги и малките магазинчета има необяснимо от пазарна гледна точка разминаване - Наблюдаваме 600 обекта, във веригите е по-скъпо, отколкото в малките квартални магазинчета, което е пазарен нонсенс. За 21 стоки, които ние гледаме в момента - между 2% и 12%. Белият боб е с 11% по-скъп, отколкото в малките магазинчета. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.  

Другото голямо разминаване, за което Пламен Димитров отбеляза, е: цената на едро, която се обявява официално в държавата от борсите и цената на дребно, която ние изчисляваме - там разликата е между 20% (най-ниската) до 100%, т.е краставиците са 2 пъти по-скъпи. 1,60 са на борсата, 3 и нещо са средно в магазините.

Сиренето - от 11,63 лв. е на 19,70 лв. в магазинната мрежа - 72% повече. Това вече е калкулирано и вече хората го виждат. В момента това не е обяснимо. Димитров обяви, че са сезирали КЗК, които ще направят анализ на хранителните продукти. Може да се проверяват неправилни пазарни практики. До края на месеца е обещано, че ще излязат с ясен, прозрачен анализ какво става с цените на храните - от производителя, как се движи, до цените по малките, квартални магазини. 

Според Димитров няма връзка между поскъпването на храните от малката кошница с влизането в еврозоната. Инфлацията сама по себе си е на годишна база. Тя не е за последните 2-3 месеца. Така че това, че е станала 4-5% - това обхваща миналата година по това време. Димитров заяви пред bTV, че нищо общо с еврото няма това, което се случва с цените. 

"Бюджетите бяха вързани на фантазия досега от 22-ра година насам. Т.е тази данъчна осигурителна политика и приходи върху базата, която имаме в икономиката - това да сме с магическа пръчка няма как да стане", заяви Димитров. Той предлага ребалансиране на данъчната система - въвеждане на нови данъци, данък върху финансовите транзакции. ДДС-то трябва да бъде намалено, не увеличено.

