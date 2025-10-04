ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Пламен Димитров: Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка
"Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци", коментира Димитров. Капиталовата програма на страната той определи като "безпрецедентна".
"Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали и по-големи дефицити, макар и за кратко", обясни още той. По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.
Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.
"Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни", каза още Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: