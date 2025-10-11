ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Пламен Димитров: Не може кравето сирене на стоковата борса да е 11,63 лева за килограм, а в търговските вериги да е със средна цена 19 лева
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е и зам.-председател на ИСС от групата на работниците, по време на Регионалната дискусия на ИСС "Ефектът на еврозоната“.
Той допълни: “Не може кравето сирене на стоковата борса да е 11,63 лева за килограм, а в търговските вериги да е със средна цена 19 лева. 70% надценка не е пазарна, някой някъде нещо прави по веригата. Докато това не се промени, докато няма санкции от регулатора и въздействие върху цените надолу, при тези стоки и услуги, които не са пазарни, хората ще имат тревоги. Очакваме навременна намеса на регулаторите и държавните органи и новини до две седмици по темата, за да се наложи ред на пазара. Някои цени, които са изкривени, трябва да се върнат, където им е пазарното ниво, а то трябва да е до 20-30% – от стоковата цена на едро до търговската мрежа“.
Президентът на конфедерацията припомни, че КНСБ прави наблюдение вече четвърти месец на 21 стоки и услуги, от първа необходимост, в 600 търговски обекта в страната – малки и големи – в общо 81 общини.
"Изникват много въпроси, които трябва да се поставят в реално време, апелирам и гражданите да подават сигнали и търговците да видят, че има потребителски контрол. Най-големият регулатор на пазара е потребителят“, подчерта той.
По думите му няма причина трудови договори, както и такива за наеми, да бъдат променяни заради въвеждането на еврото.
Димитров апелира също така да се помисли в посока прецезиране на сайта за цените на КЗП: kolkostruva.bg.
Лидерът на КНСБ посочи също, че сега е времето и мястото въпросите за еврото да бъдат сложени на масата, за да стане преходът към него плавен и управляем, в полза на хората, предвид и факта, че той вече е необратим.
"Има човешки причини, заради които подкрепяме еврозоната. Ако вземем опита на Прибалтийските държави и Хърватия виждаме впечатляващ ръст на БВП и доходите на хората след присъединяването им“, обясни Димитров и допълни: "В Литва средната работна заплата вече е 2233 евро, което е нарастване 3 пъти от 714 евро при присъединяването. В Латвия и Естония ръстът е 2 пъти, но и това е значително по-ускорен ход от този в България. Ако следваме тази логика от сегашните 1326 евро средна заплата в България след 10 години тя трябва да се удвои и да достигне 2700 евро. Това е прогнозата, ако вземем динамиката в страните членки досега“, отбеляза Димитров.
Какви ще бъдат ефектите върху доходите и цените, както и какъв ще бъде контролът върху търговците, стоките и услугите, обсъдиха в тематичния панел КНСБ, НАП и КЗП.
Подобряване на инвестиционната среда, повишаване на икономическата стабилност, увеличаване на доходите и жизнения стандарт, равни начала за българските производители при износ в чужбина – това са само част от ефектите, които ще последват от влизането на България в еврозоната. В по-малките населени места средният и малкият бизнес ще имат по-добър достъп до инвестиции, което ще създаде и повече работни места. Най-големият риск в този процес е липсата на информация. Тези изводи и прогнози споделиха представителите на бизнеса, синдикатите, гражданските организации и институции по време на регионалната дискусия в Карлово.
"В последните години ИСС работи последователно по темата еврозона и е изразявал своята подкрепа към усилията на държавата в свои анализи и резолюции. Целта на регионалните дискусии, които организираме, е да дадем подробни разяснения за предстоящите етапи и да улесним гражданите в това да се информират“, каза по време на откриването на събитието председателят на ИСС Зорница Русинова.
"Мястото на България е в еврозоната. Ние сме в заключителния етап да станем член на голямото европейско семейство. Това ще даде големи възможности на бизнеса и съм убеден, че още през 2026 г. всеки един български гражданин и във финансово отношение ще бъде повече европеец. Проследявайки пътя на други държави, виждаме, че никоя от тях не е претърпяла загуби“, заяви кметът на Община Карлово Емил Кабаиванов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1544
|предишна страница [ 1/258 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: