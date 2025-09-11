Новини
Пламен Димитров прогнозира кога средната заплата у нас ще достигне 3300 евро
Автор: Десислава Томева 10:01Коментари (2)98
©
Председателят на КНСБ Пламен Димитров отново напомни, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“.

По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.

"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.

Ами да. А за тези лумпени, дето си искали драгоценното левче, да им намалят заплатите наполовина. Това заслужават. ба*ти простия народ ...
0
 
 
Ето това е голям експерт - "Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа.". Тогава защо го казваш?!? Освен това казваш "би трябвало, искаме, може би ще, след 10 години" ... дотогава я камилата, я камиларят, я няма ЕС, я няма евро. И не на последно място по важност, за да се повишат заплатите трябва да се произвежда нещо реално със стойност, така че да има БВП за заплати. Когато нищо не произвеждаме и нямаме реален прираст на БВП не левове, не евро, ами и монголски тугрици да ни е валутата е все тая! Това нещо е време "експертите" да го разберат и да спрат да дават на хората надежди... Но пък парите от грантовете не са за изпускане, нали?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
