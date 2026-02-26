За да караме бързо един автомобил, трябва да знаем дали имаме нужните умения и дали самият автомобил позволява тази скорост. В ръцете на този, който не го владее, автомобилът е предпоставка за много сериозни ПТП и застрашава както нашия живот, така и живота на околните. Това каза автомобилният състезател Пламен Камбуров в предаванетонас водещ Ася Александрова.Скоростта винаги трябва да бъде съобразена с условията на пътя и контролирана спрямо видимостта, подчерта Камбуров. "Високата скорост може да бъде безопасна, когато се извършва в контролирана среда. Тъй като в градски условия нямаме такава среда, хубаво е да преценим нашите възможности и тя да бъде съобразена с пътните условия и с възможностите на автомобила. За да шофираме с висока скорост, трябва да притежаваме преди всичко дисциплина, умения, да познаваме автомобила и да знаем във всеки един момент какво може да стане, защото една секунда невнимание може да коства много“, обясни автомобилният състезател.Липсата на контрол и дисциплина са основни предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Безопасността на пътя зависи не само от съобразената скорост, но и от контрола и уменията на водача, допълни Камбуров."Много от младите водачи са доста разсеяни – по време на шофиране говорят по телефона, заглеждат се, карат с несъобразена скорост, и това създава предпоставки за инциденти. Младите шофьори няма как да имат рутина и знания, особено с тези мощни и скъпи автомобили. Когато човек има нужната рутина и самоувереност и във всеки един момент знае какво прави, страхът е по-малко. Но когато човек загуби страха си, тогава става много опасен“, добави Пламен Камбуров.Времето, предвидено за обучение на млади водачи в шофьорските курсове, според него е крайно е недостатъчно.