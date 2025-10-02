Пламен Панов, зам-кмет: На 6 и 7 октомври в цялото ООН ще се споменава най-много думата "Пловдив"

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Пламен Панов, зам.- кмет "Култура, археология и туризъм", за домакинството на Пловдив на Глобалната конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН.



В началото на май подписахме споразумение за домакинство на деветата поред Глобална конференция за винен туризъм на ООН. Защо точно Пловдив и какво означава това за нас?



Това е огромно признание. Всъщност огромно признание първо за държавата България и второ, огромно признание, разбира се, за град Пловдив, който за пореден път е признат. Реално Организацията на обединените нации избира локацията на база на някакъв реален подбор. Това е реално доказателство, че град Пловдив има капацитет да бъде домакин на такова глобално събитие. Министерството на туризма, като водеща организация, със силното партньорство на Община Пловдив, показва, че държавата България и град Пловдив в частност могат да бъдат домакини на такива глобални форуми.



За съжаление, знаете, че България пропусна шанса да бъде домакин на форума на ЮНЕСКО, но пък Пловдив, заедно с Министерството на туризма, показва, че все пак държавата България може да бъде домакин на именно такова глобално събитие. Така че това е огромно признание за държавата, и огромно признание за града, и за регион. Защото ние знаем всички, че в последните години градът е утвърден като една призната туристическа дестинация, която се развива изключително положително. И този град, който показа, че има капацитет първо да износи цялото домакинство на инициативата Европейска столица на културата, в момента реално доразширява своя капацитет и умения. И доказва, че може да бъде домакин на близо 200-250 чужди представители, делегати на Организацията на обединените нации, които ще дойдат тук и ще дебатират важни теми, свързани с виното и винения туризъм.



Всъщност темата на конференцията е "Изкуството на виното". Тя сама по себе си звучи много абстрактно, но конотациите, които поражда, са свързани именно с това по какъв начин виненият туризъм може да бъде двигател за развитието на един град и на един регион, как виненият туризъм може да бъде дизайниран по най-добрия начин, така, че да води максимално много хора в съответната локация. Така че огромен шанс за нас е да покажем града си и целия потенциал на града, защото тези чужденци ще дойдат, ще спят в нашите хотели. Ние доказваме, че нашата леглова база може да бъде домакин на подобно мероприятие и на всички официални гости, които ще пристигна. Защото знаете, че освен делегатите на Обединените нации, ще дойдат редица министри и редица посланици в Пловдив. Така че в дните на 6 и 7 октомври в цялата държава, и може би всъщност в цялото ООН, ще се споменава най-много думата "Пловдив" и разбира се и другата дума – "Вино".



По отношение на винения туризъм Пловдив къде е? Започна и национална кампания "Следвай пътя на виното" - къде по този път е мястото на Пловдив?



Ние сме получавали редица признания – знаете, че взехме "Най-добра европейска дестинация" през 2022 г. за вино и за култура. Тази година отново сме класирани за тема "Вино" и за култура, и културни събития. Така че това са признания. Защото градът инвестира първо в редица събития – и Дефиле на младото вино, "Вино и гурме", и сега Градският винен фестивал, който се завръща със специално издание, което ще се преплете с винената конференция на ООН.



Винаги сме се стремели всъщност обичаите за правенето на виното или различните сортове вино, които се предлагат в региона Пловдив, да бъдат показвани и да бъдат популяризирани така, че когато дойде съответният турист в града, да може да компилира различните видове туризъм по един изключителен начин. Освен множеството културни събития, освен множеството събития, които въобще предлага градът, да се посетят музеи, да се потопят в една хубава обстановка с добра кулинария и разбира се, с хубаво вино.



Реално се стремим по този начин да подчертаваме всички съставки на бранда на Пловдив, за да може да затваряме и целия цикъл на туризъм, на преживяването. Ние реално се намираме на много добро място. Знаете, че в региона има близо 17 изби, голяма част от които предлагат възможността за туризъм и за преживяване. И това е много важно, защото хората идват в града, после пътуват до тези изби. Отделно те, разбира се, предлагат вината в търговската мрежа тук в града. Така че много е важно да кажем, че градът се развива от гледна точка на винения туризъм добре, и то защото полага усилия.



А има ли Пловдив някаква идентичност в това отношение?



Ами, знаете, Тракийският район е известен с това, че още от доста далечни времена тук се е правело вино. Така че има много логика в това, че Винената конференция на ООН се прави в регион, който има традиции в това отношение, с всичките различни сортове, които до ден днешен печелят чужденците, като дойдат. Българското вино и специално виното, което се произвежда в Тракийската низина, мисля, че е един много висок клас и се харесва много от чужденците, които ни посещават.



Колко специалисти, какви специалисти се очакват? Какво ще им покажем?



Трябва да бъда внимателен с това, че не мога да разкривам цялата програма, но реално ние чакаме около 200-250 винени специалисти, винени професионалисти, официални представители на ООН. Те ще имат възможността да се запознаят с богатото културно наследство на нашия град. Ще има майсторски класове на различни и разнообразни теми, които ще се проведат от водещи специалисти в бранша. Така че стремели сме се, когато партнираме с Министерството на туризма, да представим града с неговото най-добро лице, като покажем богатото културно наследство. Знаем, че ще има майсторски клас и в Базиликата, и в Етнографския музей, и в други къщи на територията на "Старинен Пловдив". Така че ще се опитаме да покажем духа на Пловдив на всички гости. Това, което ние искаме да се случва, е всеки, който идва в нашия град, да си тръгва със спомени, които ще му останат за цял живот.



Същевременно с конференцията,тук ще тече и един Винен градски фестивал, нали така?



Да, това е традиционно събитие, което се организира от Асоциацията на винените специалисти и професионалисти, което се случва на пространството над "Гладстон". Важно е да го подкрепяме, защото то е едно от тези събития, които популяризират града и региона с богатите традиции във винопроизводството.



Същевременно ще се даде възможност на винопроизводители, винени барове и т.н. малко да посъживят бизнеса си, както се казва?



Вижте, една такава конференция като на ООН, мисля, че е уникална възможност за всички и ние трябва да направим необходимото всеки да може да се възползва по най-добрия начин, ефектите да бъдат дългосрочни. Важното е, че за пореден път Пловдив показва, че има своите огромни достойнства. Това, което за нас е важно, е ние да бъдем избирани и да бъдем харесвани, за да бъдем домакини на такива престижни форуми.



Защото ООН не е какво да е, това е една огромна организация, която има своите изисквания. Само техническите изисквания на ООН, така да се каже, за провеждане на мероприятието не бяха никак леки. Ние доста месеци работим с Министерството на туризма, за да можем да се справим и да сме подготвени, и да покажем, че ЮНЕСКО не дойде, но Глобалната конференция за винен туризъм на ООН е тук.