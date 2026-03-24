Пламен Василев: Ще има ръст на заплатите до април!
По думите му, ако служителите имат сигурна работа, не бързат да я напускат и дори се оглеждат дали могат да имат втора такава.
"Това се среща при хората с по-свободни професии - дигитални и т.н. Това се получи заради инфлацията и еврото, защото хората очакват да се случи нещо. Вече не сме от най-нископлатената работна ръка", изтъкна Василев пред Bulgaria ON AIR.
Ще има ли ръст на заплатите
"До април ще се случат годишни индексации в ръста на заплатите в доста компании. Ръстът в заплатите ще е между 3 и 6%. Ще има компании, които няма да го направят до юни. Има компании, които са затворили до такава степен бюджетите, че нито обучения искат да правят, нито да вдигат заплати", уточни представителят на БАУХ.
Хората трябва да се нагодят в следващите пет години какво ще се очаква от тях, за да бъдат конкурентни на пазара.
"Може да се направи предвидимост. Туризмът е едно от нещата, които ще бъдат най-силно желани. Кол центровете, заради изкуствения интелект, трябва да се преквалифицират", прогнозира Василев.
Интересите на младите хора
"Не се търси дългосрочност, а нещо, което да е за две-три години, да имат свободата да пътуват. Младите хора искат гъвкава работа, искат работа, която не ги кара да стоят в офиса от 9 до 17 ч. Много компании са започнали много отрано да се хващат с младите хора, още от училищна възраст. Компаниите ще се вглеждат все повече в дуалното обучение", прогнозира гостът.
