Планов ремонт затваря цикъла и подготвя ТЕЦ "Бобов дол" за внедряване на природен газ
"С този ремонт на практика завършваме един дълъг процес по модернизация на централата. Инвестирахме целенасочено в обновяване на съоръженията, за да постигнем по-добри екологични показатели и по-висока ефективност. Това е ключова стъпка към трансформацията на ТЕЦ "Бобов дол“ и адаптацията ни към съвременните изисквания в енергетиката“, коментира инж. Стойнев - директор на централата.
Очакванията са след приключване на ремонтните дейности да бъде отчетено значително подобрение в екологичните параметри и оптимизиране на производствените процеси. Паралелно с това се създава и техническа възможност за внедряване на газови съоръжения.
До края на 2027 г. централата планира да започне разпалване на природен газ, който да замени използвания до момента мазут, или да бъде в непосредствена готовност за този преход. Това е важна стъпка към по-устойчив и гъвкав енергиен микс, както и към намаляване на въглеродния отпечатък на производството.
С изпълнението на тази програма ТЕЦ "Бобов дол“ затвърждава ангажимента си към екологичните стандарти и устойчивото развитие, като се позиционира като модернизираща се енергийна мощност в контекста на прехода към по-чиста енергия.
