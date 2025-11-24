Плащаме по-малко за портокали и ябълки, но повече за картофи и кашкавал
© Фокус
"Запазва се нормалното състояние на пазара на основни храни, плодове и зеленчуци. Най-много поевтиняват портокалите с 24 ст. И ябълките със 17 ст. Леко поскъпване има при зеления пипер и картофите. Свинското и пилешкото са по-евтини с 9 ст. Кашкавалът е по-скъп с 10 ст.", допълниха от ДКСБТ.
По думите на председателя на ДКСБТ Владимир Иванов продължава нормалното състояние на пазара - изцяло сезонен фактор, като потребителската кошница намалява с 1 лв. за изминалата седмица
"Това не е нормално за този сезон, аз си го обяснявам с топлото време, като няма оформена тенденция нито към намаляване, нито към повишаване, по-скоро са пазарни вариации, които са обусловени главно от сезонен фактор и че времето е необичайно топло за сезона", каза още той.
Още по темата
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
05.11
Още от категорията
/
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
10:18
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Снегът дойде
23.11
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.