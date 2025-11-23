Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче няма да можем да теглим от банкомат или да плащаме с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой. След 0 часа на 1 януари, освен в лева, ще можем вече да платим и с еврови банкноти.
Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а още тази седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът.
"Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да образува кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си. Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 часа“, каза пред bTV Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията в България.
