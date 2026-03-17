Пластичен хирург: Имаме пациентка, на която анестезиолог от софийска болница й е поставил филъри. Възпаление отново, тежка инфекция - белезите са грозни!
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Сред основните причини за случилото се д-р Георгиев изтъкна липса на контрол от страна на този, който е поставил филъра върху пациента. Проблемът може да бъде и самия продукт, който е поставен, каза още лекарят, като у нас продукти могат да бъдат внесени с куфарна търговия от Истанбул, от Иран, от Ирак, от Бурунди, от Южна Корея.
Според пластичния хирург практиката да се слагат хиалуронови филъри в гърдите не е нова:
"За съжаление, практика подобна има и то не е от скоро. Тези, които се занимават с пластична хирургия, знаят. Съществуват такива лоши случаи, за съжаление, и от България, и от Украина, и в Италия. Преди 7, 8, 10 години имаше един продукт, който е с европейски сертификат. Даже разбирате ли за какво става дума? Европейски сертификат, чешки продукт, който създаде също такива главоболия", каза д-р Георгиев.
Винаги съществува рискът от странични ефекти, допълни Николай Георгиев.
"От миналата седмица имаме една пациентка, на която анестезиолог от софийска болница й е поставил филъри. Възпаление отново, тежка инфекция. Тя е имала късмет, че този лекар е работил в голяма софийска болница. Лицево-челюстният хирург се е намесил, с много тежки и грозни белези по лицето е жената. Беше на консултация при мен и аз я посъветвах да мине тежкият възпалителен процес. От там нататък ще се чудиме по какъв начин да закрепиме положението. Но го има. Това нещо съществува.", обясни лекарят.
Д-р Георгиев изтъкна, че пред дни Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия е изляла със становище, че инжекционни продукти във гърдите не биват да бъдат поставени, с изключение на собствена масна тъкан. Той допълни, че у нас работят хора, които са минали два курса от по 15 минути, но са козметици и няма контрол върху тази дейност от страна на държавата.
"Просто нямаме структура, която действително да осъществява контрол в тази насока. От време на време, като се появат такива трагични инциденти, шуми се, това което правим в момента, повярвайте ми, е буря в чаша вода. Ще отмине, ще замине, момичето ще си е отишло", допълни той.
Д-р Георгиев изтъкна още, че трява да се сезират съответните здравни структури, когато се разбере, че където и да е лекар, козметик или фризьор извършва подобни услуги, а не да се премълчава. Със сигурност дерматологичните дружества имат свой регистър, Българската асоциация по пластична хирургия, има много, много, много ясен регистър, допълни той.
"Преди, да кажем, 2 месеца, изключихме от нашите редици колега, който не спазва добрата ектика в тази специалност. Така че ние следим нашите ръце и нашия морал, и нашето поведение да са чисти", уточни специалистът.
