Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Племената в "Игри на волята" тотално си размениха обитанията – най-ситите ще гладуват цяла седмица
Автор: Екип Ruse24.bg 14:10Коментари (0)53
© NOVA
Впечатляваща победа постигна племето на Феномените в битката за разпределение на териториите в “Игри на волята" тази вечер. Въпреки предизвикателствата, Сините бяха построили своята стратегия безупречно и заслужено триумфираха. Второ завърши бедстващото племе на Завоевателите, докато безгрешните Лечители ще трябва да се задоволят с Брега на отчаянието през следващата седмица.

Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.

Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.

Днес най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет, припомня NOVA.

Още по темата: общо новини по темата: 4964
13.09.2025 »
13.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
02.09.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/828 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
18:17 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
19:02 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:17 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:57 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
19:01 / 14.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
21:56 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Водна криза
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: