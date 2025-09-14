Плевенчани отново излизат на протест заради безводието

© Facebook Плевенчани излязоха на протест. Причината е хроничното безводие и тежкия режим.



Очаква се протестиращите да блокират три точки по главни пътища в знак на недоволство срещу безводието. Пътищата Плевен - София, Плевен-Русе и Плевен - Ловеч са под блокада за 30 минути.



Шествието ще приключи в 19.00 ч. пред сградата на общината.