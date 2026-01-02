Изненада днес е цената на билетите за пътуване в градския Плевен! 1,50, но в евро!? Това пише във Facebook група на града ядосана дама.ФОКУС направи справка на сайта на градски транспорт Плевен, която показва, че цената трябва да бъде 0.80 евро, което в лева е 1,56 лв. Ето и резултата от проверката на официалните цени:Цените на билетите са в сила от 1 януари 2026г.Цена на билет за едно пътуване в една посока: 0.80 евро / 1.56 лв.Цена на билет за едно пътуване в една посока за автобусна линия Плевен – Гривица:-Редовен билет: 1.00 евро / 1.96 лв.-Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години: 0.50 евро / 0.98 лв.-Билет- вътрешни спирки в с. Гривица: 0.25 евро / 0.49 лв.Цена на електронен билет за едно пътуване в една посока: 0.70 евро / 1.37 лв.Плевенчани изказват мнение в коментарите, че е напълно възможно причината за скъпия билет да е дошла от объркване на касиера, който го е продал, а не от генерално нарушение и спекула.Още граждани потвърждават, че вече са се возили за 0.80 евро и се присъединяват към мнението, че споделената от плевенчанката ситуация е изолирана грешка на служител, а не генерален проблем.ФОКУС ви призовава да бъдете внимателни и наблюдателни, когато плащате, тъй като е възможно в периода на адаптация към еврото, служители в различни учреждения, да допускат грешки. Ако забележите такива, не се колебайте да ги отбележите.