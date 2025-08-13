Новини
Пловдивчанин е подал сигнала за опасния пътник на самолет до Лондон
Автор: Екип Ruse24.bg 16:48
©
Пловдивчанин е подал сигнала до тел. 112 за опасен пакистанец в ескортирания от немски изтребители самолет над въздушното пространство над Германия, който е пътувал от София-Лондон, съобщиха от БТА. Установено е обаче, че на борда не пътува такова лице.  Към момента няма официална информация от пловдивската полиция за мъжа, който е съобщил информацията на спешния телефон.

В понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши "лоши неща“. Това е посочено в отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, след запитване на Българска телеграфна агенция по повод информацията за случая.

"Уведомени са незабавно Координационният център на летище "Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение (РВД). Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора. 

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. "На борда на полета, посочен от него (София – Лондон/Станстед), пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов. 

"Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище "Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище "Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност.

Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията. 

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на летище "Васил Левски“ – София.






