На шокираща и изключително неприятна находка се е натъкнала пловдивчанка след пазаруване в магазин от популярна верига. Потърпевшата сигнализира за случая в редакцията на, като предостави и видео материал.На публикуваните от нея кадри ясно се вижда как малки червеи “щъкат" вътре в колбас, който жената е купила за семейството си."Ето какво ядем! Попаднахме на наденица, пълна с малки червеи“ – пише възмутената клиентка.Жената споделя, че е втрещена от липсата на адекватен контрол върху храните, след като е възможно в магазини, включително и в големи вериги, да се продават продукти с живи паразити.