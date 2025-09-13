ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Василев и Иван Иванов
"Бог ви е дал талант, Вие развивате и надграждате този талант за славата на Майка България и радост на всички ни. Отправям молитви Господа да Wи дава сили, бъдете благословени", заяви митрополит Николай, като поднесе на нашите шампиони символичен подарък - Библия и икона на Исус Христос.
Кметът Костадин Димитров приветства Александър Василев и Иван Иванов. "Надяваме се и в Пловдив да имаме такива шампиони, пожелаваме ви успех на турнира. Благодарение на упоритостта мечтите стават реалност. Гордеем се с Вас, пожелаваме Ви успех".
От името на община Пловдив той връчи картина на Стария Пловдив, трибагреник и плакет на града. Заедно с Българската федерация по тенис и община Пловдив градоначалникът връчи и чекове от по 10 000 лева.
"Без Господ, нишо не може да се направи, Прекръстваш се и излизаш на корта", заяви на свой ред Бойко Борисов.
От остров Лимнос на срещата бе и специален гост свещеник, който заедно с пловдивския митрополит Николай ще отслужат молебен за Кръстовден.
