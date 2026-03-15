Плувецът Петър Стойчев ще е водач на листа на "Прогресивна България", Ивет Горанова - също! Това научи категорично ФОКУС от достоверни източници. В кои градове точно ще излязат на челните позиции - предстои да разберем.

Най-успешният български плувец - Петър Стойчев е роден на 24 октомври през 1976 година в град Момчилград.

Той е носител на световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 година - 11 поредни години.

Световен шампион по плуване на 25 км в открити води през 2011 в Шанхай.

Ивет Горанова е българска състезателка по карате, олимпийска шампионка в категория 55 кг на Летните олимпийски игри през 2020 г. в Токио.

Родена е в Долна Митрополия. Състезава се за клуб "Петромакс“.

Завоюва златен медал на Летните олимпийски игри в Токио, проведени през 2021 година, в дисциплината кумите при жените в категория до 55 килограма. Така се нарежда сред първите олимпийски шампионки по карате и е първата в своята категория.

Обявена за спортист на годината за 2021 година.

По-рано ви съобщихме, че водач на листата на Румен Радев в Пловдив ще бъде Владо Николов.